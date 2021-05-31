Следком по Башкирии изучит обстоятельства ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок

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Следком по Башкирии разбирается в обстоятельствах аварии, в которой пострадал 10-летний ребенок. Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Инцидент произошел еще 26 мая 2021 года на улице Центральной в деревне Игнатовка в Чишминском районе республики.

По предварительной версии 37-летний водитель мотоцикла не обеспечил боковой интервал и наехал на велосипед, которым управлял ребенок. В результате мальчик получил различные травмы.

На данный момент сотрудники Чишминского межрайонного следственного управления СКР по Башкирии проводят «комплекс мероприятий», чтобы установить все обстоятельства ДТП.