В Башкирии средняя зарплата выросла до 38 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Башкирии за первый квартал 2021 года выросла на 6,4% Фото: Артем КИЛЬКИН

Средняя заработная плата жителей Башкирии за первый квартал текущего года выросла по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Такие выводы можно сделать из опубликованных Башстатом данных.

В первом квартале 2020 года средняя зарплата жителей республики составила 35 879,6 рублей. За аналогичный период в этом году – 38 189,5 рубля. Таким образом, рост составил 6,4%.

Также из статистики следует, что средняя заработная плата в декабре 2020 года равнялась 50 612,9 рублям. Однако в следующий месяц, в январе 2021 года, жители Башкирии в среднем заработали уже 37 562,8 рублей. То есть, падение составило 25,7%.

В феврале 2021 года средняя зарплата жителей Башкирии была 37 332,2 рублей. Однако, уже в марте она повысилась на 6,3%, достигнув 39 673 рублей.