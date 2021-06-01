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Общество1 июня 2021 7:01

Минздрав Башкирии потратит 68 миллионов рублей на закупку одноразовых защитных комбинезонов

Товар будет поставлен в уфимскую инфекционную больницу №4
Захар ЯКОВЛЕВ
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Стоимость одного комплекта – 680 рублей

Стоимость одного комплекта – 680 рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирский минздрав на электронном аукционе выберет поставщика защитных комбинезонов. Соответствующую информацию уже опубликовали на сайте государственных закупок.

Защитная одежда представляет собой комплект из одноразового комбинезона и бахил. Костюмы сшиты из трехслойного нетканого материала: слой спанбонда, барьерный слой мельтблауна, слой спанбонда. Подобный состав материала позволит телу дышать и обеспечит защиту от проникновения бактерий и жидкостей.

Начальная цена контракта составляет 68 миллионов рублей. Победитель аукциона в течение месяца поставит 100 тысяч комбинезонов для уфимской инфекционной больницы №4. Товар оплатят из республиканского бюджета.