Минздрав Башкирии потратит 68 миллионов рублей на закупку одноразовых защитных комбинезонов

Стоимость одного комплекта – 680 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирский минздрав на электронном аукционе выберет поставщика защитных комбинезонов. Соответствующую информацию уже опубликовали на сайте государственных закупок.

Защитная одежда представляет собой комплект из одноразового комбинезона и бахил. Костюмы сшиты из трехслойного нетканого материала: слой спанбонда, барьерный слой мельтблауна, слой спанбонда. Подобный состав материала позволит телу дышать и обеспечит защиту от проникновения бактерий и жидкостей.

Начальная цена контракта составляет 68 миллионов рублей. Победитель аукциона в течение месяца поставит 100 тысяч комбинезонов для уфимской инфекционной больницы №4. Товар оплатят из республиканского бюджета.