В Башкирии хотят изменить Конституцию

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Глава Башкирии Радий Хабиров внес в Госсобрание - Курултай республики законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан».

По информации пресс-службы регионального Госсобрания, за время подготовки проекта закона эксперты проанализировали 144 предложения. «Комсомолка» публикует наиболее интересные моменты, которые будут отражены в обновленной Конституции региона.

1. Дети и семейное воспитание станут приоритетом региональной государственной политики.

2. За каждым жителем региона закрепляется право на вознаграждение за работу не меньше величины прожиточного минимума для трудоспособных людей.

3. В регионе появится Государственный реестр национального наследия Башкирии. Туда включат значимые природные объекты - государственный природный заповедник «Шульган-Таш», природные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель», памятники природы гора Куштау, гора Тратау, гора Юрактау и другие. Все эти объекты получают особую защиту.

4. С 1 января 2023 года упразднят республиканский Конституционный Суд. Его сменит Конституционный Совет.

5. Если вы захотите стать кандидатом на пост главы Башкирии - вам должно быть не менее 30 лет. Нужно постоянно проживать в России и не иметь документов, позволяющих постоянное проживание за пределами РФ.

6. Если представители органов местного самоуправления захотят изменить границы своей территории - это будет возможно сделать только с учетом мнения местных жителей.

- Окончательно законодательство нашей республики будет приведено в соответствие с обновленной Конституцией после принятия ряда федеральных нормативных правовых актов, в первую очередь по вопросам организации публичной власти, - говорит председатель Государственного Собрания - Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Полный текст проекта закона доступен ЗДЕСЬ.