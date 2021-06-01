Глава башкирского следкома заработал за год более 4 миллионов рублей

Руководитель следкома республики Дмитрий Чернятьев заработал за год более 4 миллионов Фото: Рустем АХУНОВ

Региональный следственный комитет опубликовал данные о доходах своих сотрудников, а также их жен и детей за 2020 год.

Из опубликованного документа следует, что руководитель следкома республики Дмитрий Чернятьев заработал за год более 4 миллионов. В прошлом году доход составил 3,7 миллионов.

В собственности у Чернятьева находятся гараж площадью 21,2 квадратных метра и половина квартиры. В пользовании значатся земельный участок и две квартиры.

Собственность задекларирована и на родственников руководителя ведомства. На его жену в пользование оформлено две квартиры и автомобиль «Фольксваген Тигуан». За несовершеннолетним ребенком в пользовании значатся две квартиры.

Супруга руководителя следкома задекларировала доход в 500 тысяч рублей.

Также опубликованы сведения о доходах заместителей главы ведомства. Игорь Пашнин заработал за год почти 2,5 миллиона рублей, Руслан Султанов – более 3 миллионов.