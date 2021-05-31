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Происшествия31 мая 2021 16:11

В Башкирии мужчина ударил ножом в живот родного брата, который не хотел убираться в доме

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Кухонный нож оказался для мужчины более убедительным аргументом, чем слова

Кухонный нож оказался для мужчины более убедительным аргументом, чем слова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в полицию обратился 59-летний житель Буздякского района, который сообщил, что его ранил ножом родной брат. Прибывшие на вызов правоохранители задержали 52-летнего родственника потерпевшего, который, кстати, ранее уже имел проблемы с законом.

По предварительным данным, родные братья и их престарелая мать живут вместе. Вот только по словам подозреваемого, его старший брат совсем не помогает по дому, а всю свою пенсию по инвалидности тратит на алкоголь. В итоге, выпив для храбрости, мужчина решил вразумить нерадивого родственника и отправился к нему на разговор. Впрочем, все быстро переросло в потасовку и кровопролитие. Потерпевший сам смог доползти до телефона, позвонить в скорую и полицию.

- Сейчас 52-летний подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Криминал