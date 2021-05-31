В Башкирии в 2020 году у 116 детей диагностировали рак

Самым распространенным онкозаболеванием у детей оказалась лейкемия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии в 2020 году среди онкобольных оказалось 116 детей. Статистику предоставил республиканский Минздрав инормагенству «Башинформ».

Самым распространенными видами рака стали лейкемия (44 случая), опухоли центральной нервной системы (21), саркомы костей (12), лимфомы (9), опухоли почек (7) и саркомы мягких тканей (5).

За прошлый год большего всего онкобольных детей зарегистрировали в Уфе и Стерлитамаке. В среднем за последние четыре года медики выявили 120 случаев рака у детей. В 2020 году показатель смертности от онкоазболеваний среди несовершеннолетних на 100 тысяч населения составил 3,7.

Среди населения Башкирии за 2020 год 11 042 больных со злокачественными новообразованиями. Показатель заболеваемости составил 273,4 на 100 тысяч населения.

Самые распространенные виды онкокологии в республике: рак молочной железы, легкого, кожи, ободочной кишки, желудка и рак предстательной железы.

Наиболее часто выявляют рак у жителей Уфы, Салавата, Кумертау, Альшеевского, Аургазинского, Белорецкого, Бураевского, Стерлибашевского, Чекмагушевского района.