Грозы и сильный ветер: какая погода ожидает жителей Башкирии в первый день лета

Выходя из дома, не забывайте про зонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра в Башкирию придет лето, но погода в очередной раз преподносит сюрприз. Если весь май в республике палил зной, через день ставились новые температурные рекорды, без намека хоть на небольшой дождь, то в последний день мая в республике резко похолодало. Местами прогремели грозы, а кое-где и даже выпал град.

Судя по прогнозам синоптиков, первый день лета преподнесет грозу с северо-восточным шквалистым ветром, переменную облачность и небольшой дождь. Ночью будет ощутимо прохладно – всего 8-12 градусов, а в северных районах и вовсе только +2. Днем воздух прогреется до +21; +26, а на севере республики – до +16.

В Уфе в День защиты детей и первый день лета также ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, а также небольшой дождь с порывами до 4-8 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут +19; +21, ночью слегка похолодает до +17.

Такая умеренно-прохладная и пасмурная погода продержится в республике примерно до конца недели, после чего снова придут жара и яркое солнце.