Из Уфы запустили прямой самолет до Минска

Фото: Международный аэропорт "Уфа"

Сегодня, 31 мая, в аэропорту Уфы торжественно открыли прямые рейсы в Минск. Полеты выполняет авиакомпания «Белавиа», цена билета в одну сторону - от 8 500 руб. Перелет «туда - обратно» обойдется чуть выгоднее - от 16 574 руб. Рейсы обслуживает 76-местный Embraer 175.

Из уфимской воздушной гавани самолет будет вылетать каждый понедельник в 06:20 по местному времени. Если раньше перелет Уфа - Минск с учетом стыковочного рейса в Москве занимал как минимум семь часов, то теперь добраться до столицы Белоруссии можно всего за два часа 45 минут. Это быстрее почти в три раза.

По информации пресс-службы аэропорта Уфы, пока что еженедельные рейсы в Минск запланированы до конца октября. Кстати, если маршрут окажется востребованным - добавят еще один рейс по четвергам.

Ближайший рейс состоится в следующий понедельник, 7 июня. Билеты без наценок доступны на официальном сайте «Белавиа» - https://belavia.by/

А для пассажиров сегодняшнего первого рейса в аэропорту Уфы организовали праздничный фуршет.

- Считаю, что прямой рейс - большое подспорье для обмена визитами на бытовом уровне, это даст возможность чаще видеть родных и близких без больших временных затрат на перелет, - сказал коммерческий директор аэропорта «Уфа» Денис Никитин.

Почетными гостями мероприятия стали руководитель посольства Республики Беларусь в Уфе советник Артур Карпович и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Айрат Сабиров.

- Минск - хороший транспортный хаб для путешественников, через него удобно путешествовать в страны Европы. Но рейс Уфа - Минск станет новым импульсом не только для туризма, а еще и для развития торгово-экономических связей, - убежден Айрат Маратович.

Перед вылетом в Минск представители уфимского аэропорта рекомендуют уточнять актуальную информацию о правилах пересечения границ в условиях пандемии.