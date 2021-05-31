В Уфе на 12-летнего мальчика во время игры упали футбольные ворота

С тяжелой травмой головы ребенка госпитализировали Фото: Иван ПРОХОРОВ

24 мая в Уфе на ребенка упали футбольные ворота. Все произошло во дворе дома по улице Рихарда Зорге: 12-летний мальчик, играя, повис на перекладине футбольных ворот, но те опрокинулись и упали, придавив ребенка. Мальчик получил травму головы, на скорой его увезли в больницу.

По факту случившегося следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас сыщики устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев, исследуют документацию на футбольные ворота – соответствуют ли они нормам безопасности и правильно ли были установлены.

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании оборудования на данной игровой площадке, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.