В Башкирии для электромобилей оборудовали зарядный комплекс

До конца года зарядные комплексы для электромобилей появятся еще в 10 районах республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии вдоль трассы «Самара-Уфа-Челябинск» на парковке кемпинга «Чишмы-М5» открылся зарядный комплекс для электромобилей. Установку произвела компания «Энергия+.Башкортостан», специализирующаяся на развитии сети зарядных комплексов на территории региона.

Зарядный комплекс быстрого типа обладает мощностью 22 киловатта и способен зарядить автомобиль премиум-класса за четыре часа.

Стоимость такого комплекса в Москве в среднем составляет 356 тысяч рублей, однако «Энергия+.Башкортостан» отдает его со скидкой – 248 тысяч рублей.

– Не просто отдаем, а подключаем, настраиваем и даем двухлетнее обслуживание и гарантию, именно в этом выражается наша миссия, – заявил директор «Энергия+.Башкортостан» Равиль Гатин.

Аналогичные пункты зарядки уже есть в Нефтекамске, в Бижбулякском и Чишминском районах. До конца года такие же комплексы планируют установить еще в 10 районах республики.