В Уфе с 31 мая ограничат движение на трассе Уфа-Аэропорт

Ремонт дороги планируют завершить 30 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе начались ремонтные работы на дороге Уфа-Оренбург. Рабочие устраняют колею на дорожном участке от трассы М-5 «Урал» до во въезда в город в районе проспекта Салавата Юлаева.

Движение автомобилей ограничат на одной из трех полос. Для удобства граждан ремонтировать дорогу будут с 12 дня и до семи утра, а по воскресеньям работы вестись не будут.

Как сообщает столичная мэрия, ремонтные работы планируют завершить 30 сентября. Однако подрядчики постараются привести дорогу в порядок уже к началу июля.

Администрация города приносит извинения жителям и гостям столицы за возможные неудобства. Мэрия рекомендует заранее планировать свой маршрут и предлагает использовать альтернативные пути движения. Например, через Пугачевский и Затонский мосты, трассу М5 «Урал», а также через деревню Березовка и село Нижегородка Уфимского района.