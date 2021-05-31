Дождь и затяжной поворот: в Башкирии в аварии погиб пассажир отечественного автомобиля

фото: ГИБДД РБ

Вчера вечером, 30 мая в Башкирии на шоссе Уфа-Инзер-Белорецк произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и «Митсубиши Лансер». Как сообщает ГИБДД республики, происшествие произошло в дождь на затяжном повороте.

В результате аварии 57-летний пассажир «Лады» из Баймака погиб прямо на месте ДТП. Также в происшествии пострадали еще четыре человека: три пассажира иномарки, две женщины 45 и 36 лет, и водитель отечественного автомобиля, 36-летний житель Сибая. Все пострадавшие были госпитализированы.

По делу об аварии, как заявляет региональная Госавтоинспекция, начато разбирательство.