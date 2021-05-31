«Я его не пущу сюда»: Радий Хабиров раскритиковал работу нового руководителя ЖКХ в Уфе

Хабиров остался недоволен результатами уборки Уфы

Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров раскритиковал уборку городских улиц в Уфе. Больше всего досталось новому руководителю ЖКХ уфимской администрации. Радий Хабиров пообещал, что если ситуация не исправится в ближайшие дни, то чиновнику придется искать новую работу.

- Как бы помягче-то мне высказаться. Я хочу высказать свое крайнее недовольство тем, как осуществляется уборка города Уфы. Ваш новый руководитель ЖКХ, который пришел, я думаю, что он еще неделю поработает и будет искать другое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Либо человек не понял, куда он пришел, либо что. Вы его там встряхните, пожалуйста. Безобразие! – заявил глава Башкирии.

Особое возмущение у Хабирова вызвало то, что на многих улицах и путепроводах до сих пор не скошена трава, повсюду летает пух от одуванчиков, который, кстати, является сильнейшим аллергеном. При этом аргумент, что на уборку не хватает денег, не остановил руководителя региона.

- Закройте другую статью, которая менее важна. Столица четырехмиллионной столицы должна цвести, благоухать и быть абсолютно чистой! МинЖКХ, вы усильтесь. Вы для того и есть, чтобы смотреть. Бурьян мне по уши, а у меня рост 186 сантиметров! - потребовал Хабиров.