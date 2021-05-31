Число коронавирусных больных в Башкирии увеличилось до 38201

Вакцинация от ковида продолжается и в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Башкирии диагностировано 90 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в регионе достигло 38201 человек. За последние 24 часа выписано 93 жителя республики, всего вылечились 95 процентов заболевших – 36152 человек.

В настоящий момент на амбулаторном лечении находятся 1368 человек, еще 159 госпитализированы. Состояние 7 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они переведены в отделение интенсивной терапии.

- Для ковидных и инфекционных больных у нас развернуто 1523 койки, свободный коечный фонд составляет 30 процентов, - отметил министр здравоохранения Максим Забелин.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день привились 1-м компонентом 360406 человек, полностью завершили вакцинацию 274381 жителя республики. Всего в Башкирию поступило 406 тысяч доз вакцин, работают 167 пунктов вакцинации, включая мобильные.

- В рабочие дни более 1000 человек прививаются ежедневно, - добавил Максим Забелин.