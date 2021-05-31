Радий Хабиров потребовал, чтобы у встречающих гостей Фольклориады были антитела

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 31 мая, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что у всех волонтеров и чиновников, встречающих гостей VI Всемирной Фольклориады должны быть антитела к коронавирусу.

- Все те, кто имеет отношение к контакту с прибывшими в ваши районы на Фольклориаду делегациями, должны быть вакцинированы. Это обязательно. Они должны иметь либо ПЦР-справку принести, либо вакцинироваться. То есть должны быть антитела, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, Всемирная Фольклориада стартует в Уфе 3 июля 2021 года. На данный момент свое участие в «культурной Олимпиаде» подтвердили делегации 43 стран. Творческие коллективы начнут съезжаться в Башкирию с 1 июля.