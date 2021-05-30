В Башкирии скоропостижно скончался знаменитый тренер по плаванию

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В Башкирии скоропостижно на 63-м году жизни скончался один из самых знаменитых тренеров по плаванию Ханиф Шафиков. Причиной смерти известного тренера стал сердечный приступ.

Как рассказал исполнительный директор Федерации плавания республики Рафис Габдрахманов в беседе с ИА «Башинформ», Ханиф Шафиков находился дома, когда ему неожиданно стало плохо с сердцем. Врачи скорой проводили реанимационные мероприятия, но все было тщетно – сердце тренера остановилось навсегда.

- Сотни его воспитанников и пловцов не только в Башкирии, но и в Татарстане, осиротели. Это человек с большой буквы. Центр плавания в Инорсе построили благодаря ему. Он согласовывал всю программу подготовки. И за семь месяцев девятилетние девочки, которые пришли в центр в октябре 2020 года, сейчас плывут по первому юношескому разряду. Его огромного опыта будет не хватать, - отметил Рафис Габрахманов.

Ханиф Шафиков был заслуженным тренером Башкирии, заслуженным работником физической культуры Башкирии и Татарстана, входил в десятку лучших тренеров России по плаванью, а его тренерский стаж составлял более 30 лет. Одной из самых знаменитых его воспитанниц является Полина Егорова - мастер спорта международного класса, шестикратная чемпионка Европейских игр 2015, Чемпионка России 2017 года.