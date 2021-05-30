«Это огромное удовольствие»: Хабиров показал, чем занимается в выходной

Фото: vk.com

Радий Хабиров в соцсетях рассказал, что приготовил для домочадцев свой фирменный плов.

Привычную плеяду постов в соцсетях о достижениях Башкирии и ее жителей в это воскресенье Хабиров разбавил необычным видео. В коротком ролике он рассказывает о том, что приготовил для домашних плов.

- Каждый мужчина должен любить готовить. Для меня нет большей похвалы, когда дети говорят: «Папа, приготовь плов» и потом оставляют после себя пустые тарелки. Поэтому нужно учиться готовить. Воскресенье – семейный день. Обязательно за столом собирается вся семья. Мы подводим итоги недели и просто глядим друг на друга. Всем мира и добра. В воскресенье все мужчины дома. Я дома, заметьте, никого не гоняю и не выгоняю, - заявил Хабиров.