В Башкирии иномарка на скорости врезалась в остановку: есть пострадавшие

Фото: соцсети

В Нефтекамске водитель «Шкоды Октавии» сначала колесил по городу на огромной скорости, а потом врезался в остановку общественного транспорта. Когда гонщика заметили сотрудники ГИБДД, они начали погоню. Завершилось все довольно печально: на въезде в село Николо-Березовку иномарка врезалась в остановку. По счастливой случайности, никто из ожидающих транспорт, не пострадал. Правда, самой остановке теперь потребуется основательный ремонт.

Фото: соцсети

Иномарка после столкновения отлетела в сторону и перевернулась. Очевидцы поспешили на помощь и помогли выбраться 35-летнему водителю и двум пассажирам – 27-летнему мужчине и 29-летней женщине. Все они получили множественные травмы и переломы, их увезли в больницу.

Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария, а также был ли водитель «Шкоды» пьян, когда садился за руль.