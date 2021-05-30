В Башкирии разыскивают 30-летнего парня, нуждающегося в медицинской помощи

Фото: ДПСО "Отклик"

В Ишимбае волонтеры и полицейские разыскивают 30-летнего Дениса Стрипкова. Парень пропал сегодня, 30 мая, но его родные немедленно забили тревогу, поскольку у парня есть ментальное заболевание, и он нуждается в медицинской помощи. Отметим, что парень уже пропадал в 2015 году, когда вышел в магазин и не вернулся, и только через 7 месяцев волонтерам удалось его найти живым и невредимым.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, голубые глаза.

Был одет: бело-серая футболка, черные ватные штаны, сланцы.

Если вам что-то известно о местонахождении Дениса Стрипкова, сообщите об этом в полицию или волонтерам ДПСО «Отклик» по номеру 8(987)106-06-01.