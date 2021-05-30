В Башкирии 14-летний подросток спас из горящего дома двух младших братьев

Герман, не задумываясь, бросился на помощь братьям. Фото: МЧС по РБ

Под Уфой 14-летний подросток, рискуя жизнью, вывел из горящего дома двух младших братьев. Как рассказали в МЧС по Башкирии, все произошло еще вечером 23 мая в поселке Алексеевка, где на улице Луговой загорелся частный дом. Хозяйка дома с острой зубной болью уехала к стоматологу, а трое ее детей остались дома. За старшего был 14-летний Герман: он вместе с четырехлетним братишкой Егором смотрел на первом этаже телевизор. 9-летний Богдан же отправился на второй этаж в ванную, чтобы искупаться. Спустя некоторое время Герман услышал странные звуки, доносящиеся со второго этажа, а когда поднялся наверх, увидел, что все комнаты заволокло черным густым дымом. Сам же Богдан не мог позвать на помощь – у мальчика аутизм, из-за чего он не разговаривает.

Несмотря на едкую гарь, Герман все же добрался до ванной и вытащил брата, после чего они вместе спустились на первый этаж, где их уже ждал перепуганный Егор. Взяв братьев за руку, Герман вывел их из горящего дома на улицу и вызвал пожарных.

- Благодаря своевременным и быстрым действиям молодого юноши удалось избежать страшной трагедии и сохранить не одну жизнь. Вот такая история с хорошим финалом. Главное управление МЧС России по Башкирии будет ходатайствовать о поощрении Германа, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.