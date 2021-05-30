В Минздраве рассказали, в каких районах Башкирии чаще всего умирают младенцы

Младенческая смертность в 2020 году снизилась на 6,6 процента Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В региональном Минздраве назвали районы, в которых регистрируется высокая младенческая смертность. Как сообщает издание UfacityNews.ru, больше всего младенцев скончалось в Хайбуллинском районе Башкирии (показатель 19,2 на 1000 новорожденных), а также в Буздякском (18,5), Калтасинском (16,5) и Илишевском (15,6) районах. Высокая младенческая смертность наблюдается и в Абзелиловском, и в Аскинском, и в Салаватском и Янаульском районах. А вот с чем связаны такие показатели, в ведомстве не уточнили.

При этом по данным статистики, младенческая смертность в 2020 году в Башкирии снизилась на 6,6 процента по сравнению с 2019 годом. На 15,9 процентов снизилась и перинатальная смертность: реже регистрируются случаи гибели детей с 22 недели беременности до 7 суток после рождения.