Грозы, град и штормовой ветер: в последние дни мая в Башкирии сильно испортится погода

Во время грозы лучше оставаться дома и не выходить на улицу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в последние майские дни преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, 30 и 31 мая в республике ожидаются грозы, штормовой юго-западный ветер, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах даже выпадет град. В воскресенье будет еще жарко: ночью до +17, днем + 24, +29 градусов. А вот уже в понедельник зной постепенно начнет отступать. Ночью столбики термометров покажут всего 5-10 градусов тепла (по югу до +15), а днем – только +15; +20 (по югу до +28) градусов.

В Уфе погода существенно не изменится: правда, сильных гроз не ожидается, зато пройдет дождь, скорость ветра усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем воскресенья составит +28 градусов, а с понедельника в Уфу придет прохлада – всего +21.