В Уфе завершены поиски 29-летней девушки, пропавшей по пути на работу

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Сегодня, 29 мая, в Уфе были завершены поиски 29-летней Эльвиры К.. Напомним, о девушке не было никаких известий пять дней – в понедельник, 24 мая, она вышла из дома на работу, и пропала. Об исчезновении уфимки «КП-Уфа» сообщил ее супруг Андрей. Он же оповестил о том, что Эльвира нашлась. По словам мужчины, она жива и здорова.

– С ней все в порядке. Уезжала, чтобы подумать о своем, о женском, о будущем, об отношениях. Снимала квартиру где-то. Через пять минут уже приедет, будем говорить. Правда, с работы ее уволили, но это ладно, – рассказал Андрей.

Мужчина добавил, что теперь ему придется связаться с полицией, чтобы отозвать заявление о пропаже жены.