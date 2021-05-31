Девочки заказывают «Алешку» и все: Сергей Жуков сделал для уфимцев свой фирменный коктейль

Алкогольный напиток из графина он щедро разлил по стаканам и угостил всех желающих. Фото: Эльвина АПАРИНА

На открытии бара «Руки Вверх бар» 29 мая присутствовал сам солист легендарной группы. Сергей Жуков ответил на вопросы журналистов, пофотографировался с желающими, но самое интересное – сделал фирменный коктейль на глазах у всех и щедро разлил его по стаканам.

- Вот это секретный ингредиент, смотрите, какого красивого цвета. Далее идет водка и грейпфрутовый сок. Этот коктейль очень любят девушки и заказывают на девичник. Называется он «Алешка». Они так и говорят – нам «Алешку» и все, - рассказал Сергей.

Алкогольный напиток из графина он щедро разлил по стаканам и угостил всех желающих.

Сергей признался, что очень любит Уфу и «кайфует здесь».