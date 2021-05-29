Житель Башкирии напоил подругу и попытался ее изнасиловать

Дело против обвиняемого передано в Мелеузовский районный суд

В Мелеузовском районе Башкирии будут судить местного жителя, который пришел в гости к подруге, напоил ее, попытался изнасиловать, а затем украл у нее телевизор. Мужчине вменяют две уголовные статьи – открытое хищение чужого имущества и покушение на изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

Преступления, по версии следствия, произошли ночью 9 марта текущего года. Обвиняемый распивал спиртное со своей знакомой у нее же в квартире. В какой-то момент он предложил приятельнице переспать с ним, однако та ответила отказом. Тогда мужчина решил взять хозяйку дома силой. Однако задуманное – цитата из дела – «не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам».

После неудавшегося изнасилования фигурант уголовного дела внезапно решил украсть у подруги телевизор, что благополучно и сделал. Опешившая от такого сценария встречи со знакомым, потерпевшая написала заявление в полицию.