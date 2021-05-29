Хабирова рассмешили два случая при работе с обращениями жителей Башкирии

Хабирова рассмешили некоторые моменты в работе системы "Инцидент-менеджмент"

Глава Башкирии Радий Хабиров показал смешные случаи при работе системы «Инцидент-менеджмент», где властями на местах обрабатываются жалобы жителей республики.

Так, на вопрос по поводу засилья комаров в одном из населенных пунктов региона представитель местной администрации ответил буквально: большое число насекомых образуется из-за того, что у них происходит период спаривания. «Комары образуют рой, где и происходит спаривание самцов и самок», заявил чиновник.

фото: Радий Хабиров // vk.com

Второй «инцидент» был связан с перебоями в водоснабжении. Как оказалось, башкирское село лишилось воды из-за того, что «на щиток хорек полез» – это дословная цитата представителя муниципальной власти.

фото: Радий Хабиров // vk.com

– [«Инцидент-менеджмент»] – важнейший инструмент для работы с обратной связью с населением. Но мы тоже не совершенны, и у нас тоже бывают такие смешные случаи. Постараемся, чтобы таких «шедевров» больше не было, – прокомментировал Хабиров в своих соцсетях.