В Уфе мужчина провалился в вырытую траншею

фото: УГЗ по Уфе

Сегодня, 29 мая, в Уфе в районе улицы 50 лет СССР 53-летний мужчина упал в вырытую траншею. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Место, в котором была вырыта траншея, было огорожено дорожными блоками. По предварительной информации, у мужчины есть серьезные проблемы со зрением. Возможно, из-за этого и случился инцидент.

Спасатели вытащили пострадавшего, а затем передали врачам. Как сообщает уфимское Управление гражданской защиты, мужчину доставили в больницу, где в настоящее время его обследуют.