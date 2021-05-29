Туалет в башкирской школе признан одним из самых худших в стране

Тот самый туалет в нефтекамской школе

Производитель бытовой химии, компания Domestos провела конкурс на самые худшие туалеты в школах России. Одним из победителей стала уборная в средней образовательной школе №6, которая находится в башкирском городе Нефтекамске. Учреждение заняло шестое место в общем рейтинге, и по правилам конкурса там за счет фирмы отремонтируют туалеты.

– Ввод [школы] в эксплуатацию [состоялся] в 1971 году. За 50 лет ни разу не было капитального ремонта санузлов. Ремонт производим своими силами, – говорилось в заявке нефтекамской школы на самый худший туалет.

Нефтекамская школа заняла шестое место в конкурсе на самый худший туалет

Победитель рейтинга определялся за счет онлайн-голосования. Помимо башкирской школы, в конкурсе победили образовательные учреждения городов Гусь-Хрустальный, Чебоксары, Междуреченск, Волгоград и станица Елизаветинская.