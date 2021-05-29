В Уфе заработал двухэтажный экскурсионный автобус

фото: Госкомитет по туризму РБ

Вчера, 29 мая, башкирский госкомитет по туризму анонсировал запуск в Уфе двухэтажного экскурсионного автобуса «Terra Bashkiria». По словам чиновников, у жителей и гостей столицы теперь есть возможность ознакомиться с основными культурно-значимыми местами города. Сопровождать каждую поездку будет опытный экскурсовод, который расскажет интересные истории о важных местах и людях Уфы.

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил радость в социальных сетях по поводу этого анонса.

– Мне так хочется осовременить нашу республику, мне так хочется показать красоту, глубину и очарование нашего родного Башкортостана, наших городов и сел. Поэтому событие вроде бы и маленькое, а на самом деле из маленького вырастает большое, – заявил руководитель региона.

Двухэтажный экскурсионный автобус будет курсировать по улицам Уфы дважды в день: с 15:00 до 16:00 часов, и с 19:00 до 20:00 часов.

Точка отправления автобуса находиться на площади перед «Гостиным двором», билеты приобретаются на месте.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (996) 582 86 27. Анонсы экскурсий будут размещаться на страницах Центра развития туризма республики в социальных сетях.