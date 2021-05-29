25-летняя девушка-лейтенант стала лучшим следователем МВД Башкирии

фото: Олеся Шуганова // instagram.com

Башкирское МВД провело конкурс профессионального мастерства среди следователей республики. В соревновании приняли участие 27 сотрудников. Победителем стала 25-летняя Олеся Шуганова, лейтенант юстиции отдела МВД по Уфимскому району.

фото: Олеся Шуганова // instagram.com

Программа конкурса состояла из двух этапов: теоретического и практического. Сначала претенденты на звание лучшего следователя показывали свои знания в компьютерном опроснике, а затем тянули билет и отвечали устно перед членами комиссии. Практическая часть заключалась в разборке табельного оружия, стрельбе по мишени, забеге на километр и бою самбо.

– В финальной части соревнований следователей в специально оборудованных помещениях ждали опытные врачи и эксперты-криминалисты, которые проверяли участников в умении оказать первую медицинскую помощь и изъять следы с места преступления, – добавили в МВД.

фото: Олеся Шуганова // instagram.com

В итоге по сумме всех испытаний лучшим следователем оказалась Олеся Шуганова. Девушка, согласно информации в ее соцсетях, совсем недавно, в 2019 году окончила Уфимский юридический институт.