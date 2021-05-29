В Башкирии переводчикам будут ежегодно выделять 3 миллиона рублей

фото: сайт главы РБ

28 мая в Уфе на Межрегиональном форуме «Писатель XXI века» выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики анонсировал ряд решений, которые поспособствуют развитию литературы в регионе.

Финансирование книгоиздания, как заявил Радий Хабиров, будет увеличено. Кроме того, издательства вместе с гонораром будут выплачивать авторам 20% от выручки с продажи книг. Также с крупными торговыми сетями будут проведены переговоры об увеличении количества книг авторов из Башкирии на полках магазинов.

По словам главы региона, ключевую роль в продвижении литературы башкирских авторов в России и за рубежом играют переводы. В связи с этим будут учреждены ежегодные гранты для переводчиков общей суммой в 3 миллиона рублей.