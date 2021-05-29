Число заболевших COVID-19 в Башкирии превысило 38 тысяч человек

100 жителей Башкирии были сняты с учета в связи с выздоровлением от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии число случаев коронавируса с начала пандемии преодолело отметку в 38 тысяч. По состоянию на 29 мая инфекцию выявили у 38 021 жителя республики. Суточный прирост зараженных составил 90 человек. Статистику опубликовал региональный оперштаб.

Вылечились от COVID-19 в регионе 35 964 пациента. В течение минувших 24 часов с учета по выздоровлению было снято еще 110 жителей.

За прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. За все время от инфекции скончались 518 человек.