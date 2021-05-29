В Башкирии двое надругавшихся над детьми насильников попросили о помиловании

Насильникам отказали в помиловании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Башкирское Госсобрание провело заседание комиссии по вопросам помилования. Депутаты рассмотрели три дела насильников и вынесли по ним решение.

Два дела из трех связаны с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Имеющий несколько судимостей фигурант первого дела изнасиловал собственную малолетнюю внучку. Второй осужденный, также ранее судимый, оглушил 14-летнею девочку и надругался на ней. После этого мужчина угрожал потерпевшей убийством в случае, если та обратиться в полицию.

Депутаты Госсобрания республики отказали в ходатайстве о помиловании по всем трем делам.

– Преступники нанесли детям не только физический вред, но и тяжелую душевную травму и не заслуживают снисхождения, – прокомментировал решение парламента председатель Госсобрания Константин Толкачев.