«Не дошла до работы»: в Уфе без вести пропала девушка с тату розы и шрамами на руке

фото: vk.com

В Уфе без вести пропала 29-летняя Эльвира Кутлубаева. В понедельник, 24 мая, девушка отправилась на работу, которая находится в десяти минутах от ее дома, однако так и не дошла до туда. На связь с близкими и родственниками уфимка не выходит до сих пор. Сейчас ее ищет муж, Андрей Палтусов. В беседе с «КП-Уфа» мужчина сообщил, что по прошествии почти недели после пропажи о местонахождении его жены нет никакой информации.

фото: vk.com

– Перед пропажей не ссорились, все было в порядке. Выходные провели вместе. К обеду [в понедельник, 24 мая] отправилась на работу, но до туда не дошла. Обращался в полицию, а толку нет. Все уже обыскал. Всех родственников обошел. Всех подружек, – рассказал Андрей.

Приметы Эльвиры Кутлубаевой: рост – 158 см, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы до плеч, на левом предплечье татуировка красной розы, на запястье – шрамы.

фото: vk.com

Предположительно, была одета в темные брюки и коричневый верх.

Всех, кто видел Эльвиру или знает о ее местоположении, супруг просит связаться с ним по телефону: 89373113130.