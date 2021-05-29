В Башкирии ожидается похолодание и град

На территории Башкирии ожидается понижение температуры, сильный ветер и град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории республики ожидается понижение температуры, сильный ветер и град. Об этом сообщили в Башгидромете.

Завтра, 30 мая, ночью в отдельных районах, а днем почти по всему региону ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами выпадет град. Ветер будет юго-западный с переходом на северный, умеренный. В некоторых регионах ветер приобретет шквалистый характер. Ночью температура составит +12,+17°, днем +23,+28°.

В понедельник, 31 мая, в отдельных районах республики ожидаются небольшие дожди и грозы. Будет северо-восточный умеренный ветер, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, на юге до +15°, днем +17,+22°, на юге до +27°.