Жителей Башкирии испугал обнаженный мужчина в лесу

фото: соцсети

Жителей башкирского города Сибая испугал обнаженный мужчина в лесу рядом с берегом реки Худолаз. Обеспокоенные горожане сняли незнакомца на видео и опубликовали запись в соцсетях.

– Голый мужик, прикрывая лицо трусами, пугал девочек. На видео лица не видно, но оно было с бородой. Будьте осторожны. Смогли отпугнуть, угрожая полицией, – рассказал автор поста.

В комментариях под публикацией местный житель отметил, что мужчина мог просто справлять нужду – и его самого испугали. Тем не менее место, где все случилось, вызывает опасения у некоторых сибайцев. Так, по словам горожанки Марты Ш., на береговую линию реки Худолаз в летний период надо отправлять дежурного полицейского, поскольку там «творится беспредел»: «Молодежь вся туда переехала, пьют и мат такой, что не знаешь отдыхать или детям маленьким уши закрывать».