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Общество29 мая 2021 8:03

Доход самого богатого депутата парламента Башкирии составил 279,7 млн рублей

Члены Госсобрания-Курултая представили свои декларации
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Депутаты парламента Башкирии показали свои доходы

Депутаты парламента Башкирии показали свои доходы

Наибольший доход среди депутатов башкирского парламента задекларировал Ахмет Ишмухаметов. За 2020 год он заработал 279,7 млн рублей. Помимо солидного капитала, в собственности у него находится 13 земельных участков, один жилой дом, две квартиры и три гаража. Народный избранник занимается нефтяным бизнесом. В Курултае-Госсобрании он состоит в комитете по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам.

Второе место по объему доходов за прошлый год занимает депутат Олег Филиппов, совладелец строительной фирмы ПСК-6. Его доход составил 151,3 млн рублей. Первую тройку «богатых» госслужащих замыкает Денис Назаров. Президент группы компаний «Аструм» заработал 132,6 млн рублей.

На фоне коллег более скромный заработок у председателя Госсобрания Константина Толкачева. Спикер задекларировал 6,8 млн рублей. Он владеет половиной квартиры площадью 217,8 кв. м. и гаражом. В собственности у супруги Толкачева значится почти половина (9/20) земельного участка в 3,2 тысячи кв. м., такая же доля в жилом доме на 450,6 кв. м., половина квартиры на 217,8 кв. м., а также гараж.