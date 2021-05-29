С 31 мая движение по трассе Уфа-Аэропорт будут ограничивать как минимум до июля

фото: мэрия Уфы

С понедельника, 31 мая, проезд автотранспорта по трассе Уфа-Аэропорт на въезде в город будет ограничен. Дорожные службы приступят к работам по устранению колейности. Об этом предупредили в администрации башкирской столицы.

Уточним, что речь идет об участке проезжей части от трассы М-5 до проспекта Салавата Юлаева. Движение там будут перекрывать не полностью, а только по одной из действующих полос.

– Чтобы минимизировать неудобства горожан, ремонтировать дорогу будут с 12 дня до 07 утра, а по воскресеньям, когда уфимцы будут возвращаться в город, работы приостановят, – добавили в мэрии.

Ремонтные работы на трассе Уфа-Аэропорт по контракту должны завершиться к 30 сентября. Однако в администрации города уверили, что подрядчик «приложит все усилия для того, чтобы закончить ремонт уже в начале июля».