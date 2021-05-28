Депутат парламента Башкирии заявила, что в уфимской школе у родителей просят деньги на аттестаты

За аттестат у родителей попросили 140 рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Депутат башкирского парламента Лия Хафизова заявила, что в уфимской школе, где учится ее ребенок, с родителей собирают деньги на оформление аттестатов. Об этом народная избранница сообщила на своей странице «ВКонтакте».

– Вчера узнала на родительском собрании, что нужно сдавать деньги на аттестат об окончании 9 класса. У меня дар речи потерялся..... Окна в классе меняем, мебель меняем, каждый год сдаем деньги на ремонт класса, на ремонт школы! Теперь ещё и за аттестат?! – возмутила Хафизова.

В своем посте она обратилась к властям Уфы и Башкирии с вопросом, «действительно ли аттестаты в школах стали платными». Свою публикацию депутат попросила считать «официальным обращением».

В беседе с корреспондентом «КП-Уфа» Лия Хафизова отметила, что описанная ею ситуацию произошла в школе, которая находится в Шакше (Калининский район). Классный руководитель попросил родителей «скинуться» на аттестаты по 140 рублей.

– Наш класс выпускаться будет через год, нас поставили в известность, что нужно будет заплатить за аттестат 140 рублей. На вопрос, если родители не заплатят, был ответ: конечно мы не оставим детей без аттестата, из дополнительных занятий, которые мы проводим, выделим средства, – рассказала Хафизова.