В Башкирии разыскивают пропавшую блондинку из Стерлитамака

Волонтеры-поисковики начали поиски пропавшей в Стрелитмаке Марии Егоровой.

Известно, что девушка 2003 года рождения вышла из дома в пятницу, 28 мая, но обратно так и не вернулась. Близкие и родственники Марии не имеют представления, куда она могла пропасть.

Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, волосы светлые длинные, глаза голубые.

В день пропажи была одета: розовая футболка, черные джинсы и кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться девушка, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по телефону 89871060601 или позвоните в полицию.