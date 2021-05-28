Житель Башкирии пытался поджечь судебного пристава за арестованную иномарку

Житель Стерлитамака пытался облить бензином и поджечь пристава

Жителя башкирского города Стерлитамака будут судить за попытку сжечь судебного пристава. Поводом для нападения на сотрудника ФССП стал арестованный у 42-летнего обвиняемого автомобиль. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В производстве у пострадавшего находились материалы о взыскании у должника почти 270 тысяч рублей. Пристав решил арестовать Opel Zafira обвиняемого и передать автомобиль взыскателю в счет оплаты задолженности. Владельцу машины такой выход из ситуации не понравился.

– Будучи несогласным с этим, обвиняемый попросил пристава встретиться на территории гаражного кооператива, где облил его бензином и пытался поджечь, угрожая убийством. Мужчине удалось увернуться и отбежать на безопасное расстояние, – передали в прокуратуре.

Обвиняемый вину в преступлении не признал. Его будут судить по уголовной статье о «посягательстве на жизнь судебного исполнителя». Процесс состоится в Верховном суде Башкирии.