В Башкирии мужчина воткнул в своего приятеля чайную ложку

Веселая попойка закончилась ранением чайной ложкой Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером 43-летний житель деревни Мукаево Кармаскалинского района проткнул своего 32-летнего товарища столовым предметом. Как сообщают следователи, незадолго до происшествия мужчины встретились и решили выпить. Веселая попойка шла своим чередом, как вдруг между собутыльниками вспыхнул конфликт.

Кто-то из мужчин неудачно пошутил, и возникла ссора, переросшая в драку. Рассерженные мужчины оказались на улице. Потерпевший ударил оппонента в голову – тот впал в ярость и забежал обратно к себе домой. Там он отыскал себе орудие для борьбы со своим собутыльником – чайную ложку.

Выбежав обратно во двор, мужчина несколько раз ударил ложкой односельчанина в грудь и в живот. Ранение оказалось серьезным, и соседи вызвали скорую и полицию.

Потерпевшего отвезли в больницу, а его товарища задержали, сейчас с ним работают следователи.

На мужчину заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время ведется расследование.