В Башкирии пенсионер на моторной лодке протаранил понтон

Злополучные лодка и понтон // фото: МЧС РБ

В Янаульском районе Башкирии 65-летний мужчина не справился с управлением моторной лодки и протаранил понтон у берега. Инцидент произошел в полночь 28 мая на Кармановском водохранилище близ села Кисак-Каин. Об этом сообщило региональное МЧС.

После столкновения пенсионер вывалился с плавсредства и оказался в воде. Оттуда его вытащили очевидцы. Они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставила пациента в Центральную районную больницу в городе Янаул. Пожилому мужчине диагностировали серьезные ушибы и травму головы.