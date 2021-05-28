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Происшествия28 мая 2021 14:00

В Башкирии пенсионер на моторной лодке протаранил понтон

Пожилой мужчина после столкновения упал в воду
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Злополучные лодка и понтон // фото: МЧС РБ

Злополучные лодка и понтон // фото: МЧС РБ

В Янаульском районе Башкирии 65-летний мужчина не справился с управлением моторной лодки и протаранил понтон у берега. Инцидент произошел в полночь 28 мая на Кармановском водохранилище близ села Кисак-Каин. Об этом сообщило региональное МЧС.

После столкновения пенсионер вывалился с плавсредства и оказался в воде. Оттуда его вытащили очевидцы. Они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставила пациента в Центральную районную больницу в городе Янаул. Пожилому мужчине диагностировали серьезные ушибы и травму головы.

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