В Уфе во время пожара погибла пенсионерка

фото: МЧС РБ

В Уфе на улице Мингажева в одной из квартир пятиэтажки произошел пожар. Горение началось на четвертом этаже, где проживала пожилая женщина.

На место пожара немедленно выехали сотрудники МЧС. Проникнув в горящую квартиру, пожарные обнаружили хозяйку без сознания. Попытки реанимировать ее не завершились успехом – женщина скончалась.

Этажом выше спасатели обнаружили еще двух пострадавших женщин и, к счастью, их удалось спасти. Также из дома пожарные эвакуировали 11 человек.

В настоящее время пожар локализован, причины происшествия устанавливаются.