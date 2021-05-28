В Башкирии за 590 млн рублей построят комплексы по производству пельменей и вареников

На заводских комплексах будут производить пельмени и вареники Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Давлекановского района Башкирии планируют построить два заводских комплекса по производству пельменей, вареников и блюд национальной кухни. Инвестор – группа компаний «Добрынинъ» – хочет вложить в предприятие порядка 590 млн рублей. Проекты были представлены главе республики Радию Хабирову на «Инвестчасе».

Комплексы, помимо, собственно, заводов, будут включать в себя склад готовой продукции, распределительный центр и общежития для сотрудников. На предприятиях будет создано порядка 330 новых рабочих мест.

Продукцию пищевых комбинатов будут продавать через региональные розничные торговые сети.

Проект заводских комплексов получил приоритетный статус. Власти Башкирии намерены компенсировать инвестору часть затрат на создание инфраструктуры и лизинговые платежи.