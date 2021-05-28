На выходных в Башкирии будет ветрено, а местами пройдут дожди

В воскресенье синоптики прогнозируют в Башкирии дождь и грозу

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды в Башкирии на предстоящие выходные, 29 и 30 мая.

По данным специалистов, в субботу, 29 мая, ночью обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный, умеренный, в отдельных районах возможны порывы до сильного. Температура воздуха в ночное время суток снизится до +11,+16°, местами +5,+10°. К обеду солнце прогреет воздух до +28, +33°.

В воскресенье, 30 мая, вместе с кратковременными дождями в регионе прогнозируются грозы. Ветер изменит направление на южное и может усилиться, как и накануне. Ночью столбики термометров покажут +12,+17°, днем 24-29°.