COVID-19 в Башкирии на 28 мая: 89 заразились, 121 выздоровел, двое скончались

В Башкирии зарегистрировано более 37,9 тысячи случаев коронавируса

В Башкирии по состоянию на 28 мая было зарегистрировано 37 931 случай коронавируса. За прошедшие сутки наличие инфекции выявили у 89 жителей республики. Статистику обновил региональный оперштаб.

С учета по выздоровлению от COVID-19 в течение последних 24 часов был снят 121 пациент. За все время выписались 35 854 человека.

За день еще два жителя региона стали жертвами коронавируса. Всего от инфекции скончались 518 пациентов.

Полную вакцинацию от ковида в Башкирии прошли более 269 тысяч человек.