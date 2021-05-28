Вылетевший из Уфы самолет экстренно сел в Новосибирске

Экипаж воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Новосибирска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 27 мая, вылетевший из Уфы самолет по техническим причинам экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.

В лайнере, направлявшемся из башкирской столицы в город Братск (Иркутская область), находились 88 пассажиров. После внештатной посадки их разместили в гостинице, где они дожидались резервного борта.

Как уточняет «Интерфакс», экипаж самолета Як-42 был вынужден совершить аварийную посадку из-за задымления в салоне и отказе левого двигателя.