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Происшествия28 мая 2021 8:00

В Башкирии на два месяца арестовали тренера по кикбоксингу, обвиняемого в изнасиловании 14-летней воспитанницы

Мужчина будет находиться под стражей как минимум до 25 июля
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Тренер по кикбоксингу два ближайших месяца проведет в СИЗО

Тренер по кикбоксингу два ближайших месяца проведет в СИЗО

В башкирском городе Ишимбае на два месяца арестовали тренера по кикбоксингу Антона О., обвиняемого в изнасиловании 14-летней воспитанницы. Мужчина будет находиться под стражей как минимум до 25 июля. Такое решение принял городской суд, передали в Следственном комитете Башкирии.

Напомним, по версии следствия, 18 мая 33-летний мужчина, работающий в детской секции по кикбоксингу, надругался над своей воспитанницей в тренерской комнате. Девочка рассказала о случившемся своим родителям – а те написали заявление в правоохранительные органы.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления.

Криминал